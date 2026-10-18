Premium Livestream Pay per View €5.90 Team pass/27 - Waiblingen €39.90 Team Pass 2026/27 - Lintfort €39.90 HBF Main Round Pass 26/ €49.90 Continue Spieltag 12TuS Lintfort vs. VfL Waiblingen TuS Lintfort Frauen 12/30/26, 5:45 PM UPCOMING From €5.90 Follow 2. Alsco Handball Bundesliga Frauen: Video-Livestream des Spiels TuS Lintfort Frauen vs. VfL Waiblingen Frauen. @2-handball-bundesliga-frauenHandball2. Alsco Handball Bundesliga FrauenTuS Lintfort FrauenVfL Waiblingen FrauenTuS Lintfort Frauen is responsible for live signal, commentators and chat-moderation.