Video-Livestream der Partie TuS Metzingen vs. Sport-Union Neckarsulm am 16.05.2026 um 19:30 Uhr in den Play-Offs der Handball Bundesliga Frauen. #hbf #handball @tus-metzingen-frauen @sport-union-neckarsulm-frauen @sporteuropetv @handball-bundesliga-frauen