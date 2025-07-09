Premium Livestream Pay per View €5.90 TuS Spenge 26/27 €59.90 VfL Eintracht Hagen 26/27 €59.90 . League Men Main Round 26/27 €69.90 Continue TuS Spenge vs. VfL Eintracht Hagen II TuS Spenge Männer 8/29/26, 5:00 PM UPCOMING From €5.90 Follow Video livestream of the match TuS Spenge vs. VfL Eintracht Hagen II of the 3. Liga Handball Men on 08/29/2026. @handball-net @deutscherhandballbund @-handball-liga #handball #handballnet #liga3 #dhb #staffel-nord-westHandball3. Handball-Liga MännerTuS Spenge MännerVfL Eintracht Hagen Männer IITuS Spenge Männer is responsible for live signal, commentators and chat-moderation.