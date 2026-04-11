Handball
3. Liga Frauen: Staffel Mitte - TV Aldekerk 07 vs. HSG Bad Wildungen Vipers
TV Aldekerk 07 Frauen·
@tv-aldekerk-frauen
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Mitte - TV Aldekerk 07 vs. HSG Bad Wildungen Vipers
TV Aldekerk 07 Frauen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Mitte - PSV Recklinghausen vs. TV Aldekerk 07
PSV Recklinghausen Frauen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Nord - HSG Rodgau Nieder-Roden vs. TV Aldekerk
HSG Rodgau Nieder-Roden Frauen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Mitte - HSG Bensheim/Auerbach II vs. TV Aldekerk 07
HSG Bensheim/Auerbach II·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Mitte - TSG 1846 Mainz - Bretzenheim vs. TV Aldekerk 07
TSG 1846 Mainz-Bretzenheim Frauen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Mitte - TV Aldekerk 07 vs TSG 1893 Leihgestern
TV Aldekerk 07 Frauen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Mitte - HSG Bad Wildungen Vipers vs. TV Aldekerk 07
3. Liga Bad Wildungen Vipers Frauen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Mitte - 1. FSV Mainz 05 II vs. TV Aldekerk 07
1. FSV Mainz 05 Frauen II·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Mitte - TV Aldekerk 07 vs. HSG Rodgau Nieder-Roden
TV Aldekerk 07 Frauen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Mitte - TV Aldekerk 07 vs. HSG Bensheim/Auerbach II
TV Aldekerk 07 Frauen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Mitte - TV Aldekerk 07 vs. TSG 1846 Mainz-Bretzenheim
TV Aldekerk 07 Frauen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Mitte - TSG 1893 Leihgestern vs. TV Aldekerk 07
TSG 1893 Leihgestern Frauen·
Handball
3. Liga: Klassenverbleibsrunde - TV Aldekerk 07 vs. TV Bissendorf-Holte - Spieltag 2
TV Aldekerk 07 Frauen·
Handball
3. Liga: Klassenverbleibsrunde - TV Bissendorf-Holte vs. TV Aldekerk 07 - Spieltag 1
TV Bissendorf-Holte Männer·
Handball
3. Liga: Staffel Süd-West - HSG Rodgau Nieder-Roden vs. TV Aldekerk 07
HSG Rodgau Nieder-Roden Männer·
Handball
3. Liga: Staffel Süd-West - TV Aldekerk 07 vs. HSG Dutenhofen-Münchholzhausen II
TV Aldekerk 07 Frauen·
Handball
3. Liga: Staffel Süd-West - Saase3 Leutershausen vs. TV Aldekerk 07
Saase³ Leutershausen Männer·
Handball
3. Liga: Staffel Süd-West - TV Aldekerk 07 vs. HLZ Friesenheim-Hochdorf II
TV Aldekerk 07 Frauen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Mitte: TV Aldekerk 07 vs. HSG Bensheim/Auerbach II
TV Aldekerk 07 Frauen·
Handball
3. Liga: Staffel Süd-West - Longericher SC Köln vs. TV Aldekerk 07
Longericher SC Köln Männer·