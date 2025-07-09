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TV Erlangen-Bruck vs. SV Salamander Kornwestheim

TV Erlangen-Bruck Männer
TV Erlangen-Bruck Männer

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Video livestream of the TV Erlangen-Bruck vs. SV Salamander Kornwestheim game of the 3. Liga Handball Men on/25/2026. @handball-net @deutscherhandballbund @-handball-liga #handball #handballnet #liga3 #dhb #staffel-sued

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TV Erlangen-Bruck Männer is responsible for live signal, commentators and chat-moderation.

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