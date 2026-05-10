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TV Hannover-Badenstedt U19w
TV Hannover-Badenstedt U19w

TV Hannover-Badenstedt U19w

@tv-hannover-badenstedt-u19w

Der TVHB (die Handballsparte des TV Badenstedt von 1891 e. V.) zählt über 300 Mitglieder und nimmt in der Saison 2025/2026 mit 18 Jugend- und 4 Seniorenteams. am Spielbetrieb teil. Damit ist der TVHB in allen Altersklassen mit seinen Teams vertreten.

Schedule and Upcoming Livestreams

Saturday, 19 SeptemberSat 19 September

Saturday, 10 OctoberSat 10 October

Sunday, 15 NovemberSun 15 November

Sunday, 22 NovemberSun 22 November

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