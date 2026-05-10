TV Hannover-Badenstedt U19w
@tv-hannover-badenstedt-u19w
Der TVHB (die Handballsparte des TV Badenstedt von 1891 e. V.) zählt über 300 Mitglieder und nimmt in der Saison 2025/2026 mit 18 Jugend- und 4 Seniorenteams. am Spielbetrieb teil. Damit ist der TVHB in allen Altersklassen mit seinen Teams vertreten.
Schedule and Upcoming Livestreams
Saturday, 19 SeptemberSat 19 September
From €3.90
Saturday, 10 OctoberSat 10 October
From €3.90
Sunday, 15 NovemberSun 15 November
Sunday, 22 NovemberSun 22 November
From €3.90
Videos
Handball
JBLH wA Semifinal: TV Hannover-Badenstedt vs. HSG Stuttgart-Metzingen
HSG Bensheim/Auerbach U19w·
Handball
JBLH wA DM Viertelfinale: TV Hannover-Badenstedt vs. TuS Steißlingen
TV Hannover-Badenstedt U19w·
Handball
JBLH wA Meisterrunde A: TV Hannover-Badenstedt vs. SV Handewitter SV
TV Hannover-Badenstedt U19w·
Handball
JBLH wA Meisterrunde A: SV Fortuna 50 Neubrandenburg vs. TV Hannover-Badenstedt
SV Fortuna 50 Neubrandenburg·
Handball
JBLH wA Meisterrunde A: TV Hannover-Badenstedt vs. Buxtehuder SV
TV Hannover-Badenstedt U19w·
Handball
JBLH wA Meisterrunde A: TV Hannover-Badenstedt vs. SV Fortuna 50 Neubrandenburg
TV Hannover-Badenstedt U19w·
Handball
JBLH wA Vorrunde 2: TV Hannover-Badenstedt vs. Frankfurter Handball Club
TV Hannover-Badenstedt U19w·
Handball
JBLH wA Vorrunde 2: TV Hannover-Badenstedt vs. HSG Blomberg-Lippe
TV Hannover-Badenstedt U19w·
Handball
JBLH wA Vorrunde 2: Frankfurter Handball Club vs. TV Hannover-Badenstedt
Frankfurter HC U19w·