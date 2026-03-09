Tomas Martin Etcheverry vs. Mariano Navone

Privacy settings unavailable
The privacy settings could not be loaded. Please disable your ad blocker if applicable and reload the page.
The privacy settings could not be loaded. Please disable your ad blocker if applicable and reload the page.
Tennis
Ben Shelton vs. Denis Shapovalov - kommentiert von Ulf Kahkme & Jonas Hartenstein
US Open 2026 - Men's Singles·
Tennis
Jiri Lehecka vs. Stefanos Tsitsipas - kommentiert von Dennis Heinemann
US Open 2026 - Men's Singles·
Tennis
Yibing Wu vs. Carlos Alcaraz - kommentiert von Matthias Stach & Boris Becker
US Open 2026 - Men's Singles·