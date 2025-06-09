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US Open 2026 - Women's Singles
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The tournament at a glance

Das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres wird über drei Wochen im USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flushing Meadows ausgespielt. Nach der Fan Week und der Qualifikation startet am 30. August das Hauptfeld mit je 128 Spielerinnen und Spielern im Einzel.

Austragungsort
Flushing Meadows,
Queens, New York
Belag
Hartplatz
Zeitraum
23. August bis
13. September 2026
Hauptfeld
Je 128 im Einzel,
sieben Runden
Anspielzeiten
Tags ab 17:00 Uhr,
Nightsession ab 1:00 Uhr

Alle Termine im Überblick

23.–29. AugustFan Week mit Trainings, Mixed-Doppel und Arthur Ashe Kids' Day — kostenlos
24.–27. AugustQualifikation, zehn Courts parallel — kostenlos
30. Aug.–1. Sept.Erste Runde
2.–3. SeptemberZweite Runde
4.–5. SeptemberDritte Runde
6.–7. SeptemberAchtelfinale
8.–9. SeptemberViertelfinale
10.–11. SeptemberHalbfinale
Sa, 12. SeptemberFinale der Damen
So, 13. SeptemberFinale der Herren

Alle Zeiten in mitteleuropäischer Sommerzeit. Die Tagessessions beginnen um 17:00 Uhr, im Arthur Ashe Stadium um 18:00 Uhr; die Nightsession startet um 1:00 Uhr in der Nacht. Der Spielplan kann sich durch Wetter und Spielverlauf verschieben.

Frequently Asked Questions about the Broadcast

Die US Open 2026 laufen komplett auf SPORTEUROPE.TV — jedes Match auf jedem Court, live in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Los geht es am 24. August um 14:45 Uhr mit der kostenlosen Fan Week.

Wer überträgt die US Open 2026?

SPORTEUROPE.TV zeigt das gesamte Turnier in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Übertragen wird jedes Match auf jedem Court — nicht nur eine Auswahl. Schon am ersten Qualifikationstag sind es zehn Courts parallel.

Was kostet der Zugang?

Der All-Access-Pass kostet einmalig 24,90 € und gilt für das gesamte Turnier. Ein einzelner Turniertag ist ab 9,90 € zu haben. Kein Abo, keine Verlängerung — Sie zahlen einmal.

Was steckt in einem Turniertag?

Alle Spiele dieses Tages, über alle Courts hinweg — einschließlich der Nightsession, die erst nach Mitternacht endet. Der Pass „Turniertag 1" umfasst zum Beispiel alles vom 30. August bis in die Nacht auf den 31. August.

Ist die Fan Week wirklich kostenlos?

Ja. Fan Week und Qualifikation zeigen wir ohne Pass und ohne Anmeldung. Der erste Ball fällt am 24. August um 14:45 Uhr, direkt mit zehn parallelen Courts.

Kann ich Spiele später ansehen?

Jedes Match steht direkt nach dem Ende auf Abruf bereit — im selben Pass, ohne Aufpreis. Wer die Nightsession verschlafen hat, sieht sie am nächsten Morgen.

Wo kann ich zuschauen?

Im Browser, in den Apps für iOS und Android und auf dem Fernseher über unsere Smart-TV-Apps. Der Pass gilt auf allen Geräten mit demselben Konto.

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