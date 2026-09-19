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VfL Oldenburg II vs. SFN Vechta

VfL Oldenburg Women II
VfL Oldenburg Women II

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. Handball League Women: Video livestream of the match VfL Oldenburg II vs. SFN Vechta Women. @3-handball-liga-frauen

Handball3. Handball-Liga FrauenVfL Oldenburg Women IISFN Vechta Frauen
VfL Oldenburg Women II is responsible for live signal, commentators and chat-moderation.

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