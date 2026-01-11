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DHB-Pokal - Quarter-finals

VfL Oldenburg vs. HSG Bensheim/Auerbach

VfL Oldenburg Frauen
VfL Oldenburg Frauen

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DHB-Pokal der Frauen: Video livestream of the match VfL Oldenburg vs. HSG Bensheim/Auerbach.

HandballVfL Oldenburg FrauenHSG Bensheim/Auerbach Frauenfrauen
VfL Oldenburg Frauen is responsible for live signal, commentators and chat-moderation.

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