Premium Livestream Pay per View €5.90 Team Pass/27 - Bensheim €39.90 Team Pass/27 - Oldenburg €39.90 HBF Main Round Pass 26/ €49.90 Continue DHB-Pokal - Quarter-finalsVfL Oldenburg vs. HSG Bensheim/Auerbach VfL Oldenburg Frauen 11/19/26, 4:45 PM UPCOMING From €5.90 Follow DHB-Pokal der Frauen: Video livestream of the match VfL Oldenburg vs. HSG Bensheim/Auerbach. HandballVfL Oldenburg FrauenHSG Bensheim/Auerbach FrauenfrauenVfL Oldenburg Frauen is responsible for live signal, commentators and chat-moderation.