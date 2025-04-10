Premium Livestream Pay per View €5.90 VfL Pfullingen 26/ €59.90 TSB Schwäbisch Gmünd 26/27 €59.90 . League Men Main Round 26/27 €69.90 Continue VfL Pfullingen vs. TSB Schwäbisch Gmünd VfL Pfullingen Männer 8/29/26, 5:45 PM UPCOMING From €5.90 Follow Video livestream of the VfL Pfullingen vs. TSB Schwäbisch Gmünd match of the 3. Liga Handball Men on 08/29/2026. @handball-net @deutscherhandballbund @3-handball-liga #handball #handballnet #liga3 #dhb #staffel-suedHandball3. Handball-Liga MännerVfL Pfullingen MännerTSB Schwäbisch Gmünd MenVfL Pfullingen Männer is responsible for live signal, commentators and chat-moderation.