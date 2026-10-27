Beers (RSA) and Laing (GER) crowned overall Gravel Burn winners

The final stage of the second edition of the Nedbank Gravel Burn took place, Saturday. This seven-day gravel stage race in South Africa challenged riders from 33 nations with a total of 750 km and 8,500 metres of elevation gain. The professional starting field was packed with international top stars from across the cycling disciplines, including defending champions Matthew Beers (RSA – four-time Cape Epic winner) and Axelle Dubau-Prévôt (FRA), as well as Allison Jackson (CAN – 2023 Paris-Roubaix Femmes winner) and Andreas Seewald (reigning MTB Marathon World Champion), to name just a few.
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