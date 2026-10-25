LIGASPIEL | ERC vs. SC Reichersbeuern

Auf den ERC Sonthofen wartet ein richtungsweisendes Wochenende in der Eishockey-Landesliga. Zwei anspruchsvolle Aufgaben innerhalb von drei Tagen verlangen den Oberallgäuern volle Konzentration, Einsatz und mannschaftliche Geschlossenheit ab. Nach drei Siegen aus den ersten drei Saisonspielen geht der ERC mit viel Selbstvertrauen in das Doppelspielwochenende. Die Ausgangslage verspricht Spannung: Während am Freitag beim EV Ravensburg das nächste Duell mit einem körperlich starken Gegner ansteht, wartet am Sonntag mit dem SC Reichersbeuern ein direkter Konkurrent aus der Spitzengruppe.