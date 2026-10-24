Premium-Livestream
Eishockey
Baden Rhinos vs Eisbären Heilbronn 2
Im 2. Spiel der Landesliga empfangen unsere Jungs die Eisbären Heilbronn 2 zum nächsten Heimspiel! Mit voller Energie, starkem Teamgeist und unerschütterlichem Siegeswillen wollen die Rhinos vor heimischer Kulisse die nächsten wichtigen Punkte einfahren! 💪🦏
🔥 Spannung, Härte und Eishockey-Action im Hexenkessel – seid live in der Halle dabei oder schaltet online ein und unterstützt unser Team von überall!
Stream-Optionen:
• Einzelspiel (Pay per View): 3,95 €
• Rhinos Heimspiel-Pass: 31,60 €
(Alle 8 Heimspiele schauen)
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