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Eishockey

Baden Rhinos vs Eisbären Heilbronn 2

Baden Rhinos TV
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UPCOMING Ab 3,95 €

Die Rhinos sind bereit für die nächste Herausforderung! 🔥🏒

Im 2. Spiel der Landesliga empfangen unsere Jungs die Eisbären Heilbronn 2 zum nächsten Heimspiel! Mit voller Energie, starkem Teamgeist und unerschütterlichem Siegeswillen wollen die Rhinos vor heimischer Kulisse die nächsten wichtigen Punkte einfahren! 💪🦏

🔥 Spannung, Härte und Eishockey-Action im Hexenkessel – seid live in der Halle dabei oder schaltet online ein und unterstützt unser Team von überall!

Stream-Optionen:
• Einzelspiel (Pay per View): 3,95 €
• Rhinos Heimspiel-Pass: 31,60 €
(Alle 8 Heimspiele schauen)

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Baden Rhinos TV ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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