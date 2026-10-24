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Eishockey

Baden Rhinos vs Steelers Amateure

Baden Rhinos TV
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UPCOMING Ab 3,95 €

Die nächsten Punkte im Blick – die Rhinos greifen wieder an! 🔥🏒

Im 3. Spiel der Landesliga empfangen unsere Jungs die Steelers Amateure im Hexenkessel! Mit voller Energie, starkem Teamgeist und unerschütterlichem Siegeswillen wollen die Rhinos vor heimischer Kulisse nachlegen und die nächsten Punkte sichern! 💪🦏

🔥 Packende Zweikämpfe, schnelle Action und pure Eishockey-Leidenschaft – seid live in der Halle dabei oder schaltet online ein und peitscht das Team nach vorne!

Stream-Optionen:
• Einzelspiel (Pay per View): 3,95 €

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Baden Rhinos TV ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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