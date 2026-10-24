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Eishockey

Baden Rhinos🦏 vs EKU Mannheim 1b🐶

Baden Rhinos TV
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UPCOMING Ab 3,95 €

Das große Hauptrunden-Finale im Hexenkessel – der letzte Heimspiel-Kracher vor den Playoffs! 🔥🏒

Im 9. und letzten Hauptrunden-Heimspiel der Landesliga empfangen unsere Jungs EKU Mannheim 1b! Ein allerletztes Mal in der regulären Saison heißt es: Alles auf dem Eis lassen, volle Energie abrufen und gemeinsam mit den Fans den Heimsieg feiern! 💪🦏

🔥 Pure Eishockey-Action, packende Fights und die gewohnt kochende Stimmung – seid live in der Halle dabei oder schaltet online ein und peitscht unser Team zum Abschluss der Hauptrunde nach vorne!

📺 Live auf SportEurope TV – sichere dir dein Stream-Ticket für nur 3,95 € und verpasse keine Sekunde des Hauptrunden-Showdowns: Go Rhinos!

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Baden Rhinos TV ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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