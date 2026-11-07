🏒 Erstes Heimspiel der Saison 2026/27!



Die Baden Rhinos starten in der Landesliga und empfangen zum ersten Heimspiel der neuen Saison die ESG Esslingen.



Freut euch auf spannendes Eishockey und einen aufregenden Saisonauftakt am Baden Airpark! 🔥🏒



Stream-Optionen:

• Einzelspiel (Pay per View): 3,95 €

• Rhinos Heimspiel-Pass: 31,60 € (Alle 9 Heimspiele schauen, nur 8 bezahlen!)



🆚 Baden Rhinos vs. ESG Esslingen

🏆 Landesliga | Saison 2026/27

📺 Live auf SportEurope TV



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