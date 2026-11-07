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Eishockey
Baden Rhinos🦏 vs ESG Esslingen🏒
Die Baden Rhinos starten in der Landesliga und empfangen zum ersten Heimspiel der neuen Saison die ESG Esslingen.
Freut euch auf spannendes Eishockey und einen aufregenden Saisonauftakt am Baden Airpark! 🔥🏒
Stream-Optionen:
• Einzelspiel (Pay per View): 3,95 €
• Rhinos Heimspiel-Pass: 31,60 € (Alle 9 Heimspiele schauen, nur 8 bezahlen!)
🆚 Baden Rhinos vs. ESG Esslingen
🏆 Landesliga | Saison 2026/27
📺 Live auf SportEurope TV
#BadenRhinos #ESGEsslingen #Landesliga #Eishockey #Heimspiel #SportEuropeTV
Baden Rhinos TV ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.