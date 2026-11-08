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Eishockey

Trostberg Chiefs vs. EHC Stiftland Mitterteich (Landesliga)

TSV 1863 Trostberg, Abteilung Eishockey (Chiefs)
TSV 1863 Trostberg, Abteilung Eishockey (Chiefs)

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🏒 Heimspiel für unsere erste Mannschaft!

Am Freitag, 13. November 2026, empfangen die Trostberg Chiefs den EHC Stiftland Mitterteich im Rainer-Roßmanith-Eisstadion. Spielbeginn ist um 19:00 Uhr.

Sei live dabei und unterstütze unsere Chiefs!

Eishockey
TSV 1863 Trostberg, Abteilung Eishockey (Chiefs) ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
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