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Eishockey

Trostberg Chiefs gegen EV Moosburg (Landesliga)

TSV 1863 Trostberg, Abteilung Eishockey (Chiefs)
TSV 1863 Trostberg, Abteilung Eishockey (Chiefs)

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🏒 Sonntag ist Eishockeyzeit! Unsere Trostberg Chiefs empfangen den EV Moosburg zum Heimspiel im Rainer-Roßmanith-Eisstadion.

Die Chiefs sind bereit für den nächsten Auftritt auf heimischem Eis – jetzt fehlt nur noch ihr! Kommt vorbei, macht Stimmung und feuert unsere Mannschaft an. Wer nicht im Stadion dabei sein kann, verfolgt das Spiel live auf SPORT EUROPE.TV.

📅 Sonntag, 15.11.2026
🕠 Spielbeginn: 17:30 Uhr
📍 Rainer-Roßmanith-Eisstadion
📺 Livestream: https://sporteurope.tv/chiefstrostberg

Auf geht’s, Chiefs!

Eishockey
TSV 1863 Trostberg, Abteilung Eishockey (Chiefs) ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
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