Premium-Livestream
Hol dir diesen Livestream für nur 6,50 €
Eishockey
Trostberg Chiefs gegen EV Moosburg (Landesliga)
Die Chiefs sind bereit für den nächsten Auftritt auf heimischem Eis – jetzt fehlt nur noch ihr! Kommt vorbei, macht Stimmung und feuert unsere Mannschaft an. Wer nicht im Stadion dabei sein kann, verfolgt das Spiel live auf SPORT EUROPE.TV.
📅 Sonntag, 15.11.2026
🕠 Spielbeginn: 17:30 Uhr
📍 Rainer-Roßmanith-Eisstadion
📺 Livestream: https://sporteurope.tv/chiefstrostberg
Auf geht’s, Chiefs!