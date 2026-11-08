🏒 Sonntag ist Eishockeyzeit! Unsere Trostberg Chiefs empfangen den EV Moosburg zum Heimspiel im Rainer-Roßmanith-Eisstadion.



Die Chiefs sind bereit für den nächsten Auftritt auf heimischem Eis – jetzt fehlt nur noch ihr! Kommt vorbei, macht Stimmung und feuert unsere Mannschaft an. Wer nicht im Stadion dabei sein kann, verfolgt das Spiel live auf SPORT EUROPE.TV.



📅 Sonntag, 15.11.2026

🕠 Spielbeginn: 17:30 Uhr

📍 Rainer-Roßmanith-Eisstadion

📺 Livestream: https://sporteurope.tv/chiefstrostberg



Auf geht’s, Chiefs!