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Eishockey

Baden Rhinos vs EC Balingen

Baden Rhinos TV
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UPCOMING Ab 3,95 €

Nächstes Kräftemessen im Hexenkessel – die Rhinos wollen nachlegen! 🔥🏒

Im 4. Heimspiel der Landesliga empfangen unsere Jungs den EC Balingen! Mit voller Energie, starkem Teamgeist und unerschütterlichem Siegeswillen wollen die Rhinos vor heimischer Kulisse wieder alles auf dem Eis lassen und die nächsten wichtigen Punkte sichern! 💪🦏

🔥 Pure Eishockey-Action, packende Fights und beste Stimmung – seid live in der Halle dabei oder schaltet online ein und peitscht unser Team nach vorne!

Stream-Optionen:
• Einzelspiel (Pay per View): 3,95 €

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Baden Rhinos TV ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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