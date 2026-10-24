Das nächste Heimspiel steht an – der Hexenkessel ruft! 🔥🏒



Im 5. Heimspiel der Landesliga empfangen unsere Jungs den Stuttgarter EC! Mit voller Energie, starkem Teamgeist und unerschütterlichem Siegeswillen wollen die Rhinos vor heimischer Kulisse wieder alles auf dem Eis lassen und die nächsten Punkte sichern! 💪🦏



🔥 Pure Eishockey-Action, packende Fights und beste Stimmung – seid live in der Halle dabei oder schaltet online ein und peitscht unser Team nach vorne!



Stream-Optionen:

• Einzelspiel (Pay per View): 3,95 €



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