LIGASPIEL | ERC vs. ESV Türkheim

Eishockeyfans kommen im Oberallgäu am Wochenende voll auf ihre Kosten. Gleich zwei Heimspiele stehen in der Eissporthalle Sonthofen auf dem Programm: Los geht es am Freitag um 20 Uhr. Die Jungs vom ERC treffen auf den EV Fürstenfeldbruck. Am Sonntag empfangen die Sonthofener dann zuhause auf den ESV Türkheim. Anpfiff ist um 18 Uhr. Mit vier Punkten aus den letzten beiden Spielen und dem dritten Tabellenplatz gehen die Schwarz-Gelben als klare Favoriten in beide Partien. Mit zwei Siegen könnten die Kreisstädter am Sonntag die Tabellenspitze erobern.