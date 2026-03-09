Futsal
Highlights: 17. Spieltag SC Preußen Münster vs TSV Weilimdorf
SC Preußen 06 e. V. Münster Futsal·
@preussenmuensterfutsal
Futsal Bundesliga jetzt in Münster!
Neues Kapitel - Gleiche Leidenschaft!
Aus Münster. Für Münster. Jetzt als Preußen.
Futsal
Highlights: 17. Spieltag SC Preußen Münster vs TSV Weilimdorf
SC Preußen 06 e. V. Münster Futsal·
Futsal
Highlights: 16. Spieltag SC Preußen Münster vs Futsal Panthers Köln
SC Preußen 06 e. V. Münster Futsal·
Futsal
Highlights: 15. Spieltag Futsal Jahn Regensburg vs SC Preußen Münster
SC Preußen 06 e. V. Münster Futsal·
Futsal
Highlights: 12. Spieltag SC Preußen Münster vs Hamburger SV
SC Preußen 06 e. V. Münster Futsal·
Futsal
Highlights: 13. Spieltag SV Pars Neu-Isenburg vs SC Preußen Münster
SC Preußen 06 e. V. Münster Futsal·
Futsal
Highlights: 10. Spieltag SC Preußen Münster vs MCH Sennestadt
SC Preußen 06 e. V. Münster Futsal·
Futsal
Highlights: 8. Spieltag TSV Weilimdorf vs SC Preußen Münster
SC Preußen 06 e. V. Münster Futsal·
Futsal
Highlights: 7. Spieltag Futsal Panthers Köln vs SC Preußen Münster
SC Preußen 06 e. V. Münster Futsal·
Futsal
Highlights: 6. Spieltag SC Preußen Münster vs Jahn Regensburg
SC Preußen 06 e. V. Münster Futsal·
Futsal
6. Spieltag: SC Preußen Münster vs. Jahn Regensburg - Futsal Bundesliga
SC Preußen 06 e. V. Münster Futsal·
Futsal
Highlights: 4. Spieltag SC Preußen Münster vs SV Pars Neu-Isenburg
SC Preußen 06 e. V. Münster Futsal·
Futsal
Highlights: 2. Spieltag SC Preußen Münster vs FC Liria Berlin
SC Preußen 06 e. V. Münster Futsal·