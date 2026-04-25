@tsvweilimdorf
15:45
Futsal · TSV Weilimdorf
Futsal
TSV Weilimdorf - Hamburger SV | HIGHLIGHTS | FUTSAL-BUNDESLIGA
TSV Weilimdorf· 25.04.26, 23:27 Uhr
Halbfinale 2: TSV Weilimdorf vs. Hamburger SV - Futsal-Bundesliga
TSV Weilimdorf· 25.04.26, 15:42 Uhr
Hamburger SV - TSV Weilimdorf | HIGHLIGHTS | FUTSAL-BUNDESLIGA
TSV Weilimdorf· 18.04.26, 18:12 Uhr
TSV Weilimdorf - Futsal Panthers Köln | HIGHLIGHTS | FUTSAL-BUNDESLIGA
TSV Weilimdorf· 28.03.26, 23:27 Uhr
Viertelfinale 2: TSV Weilimdorf vs. FC Liria Futsal - Futsal Bundesliga
TSV Weilimdorf· 28.03.26, 16:45 Uhr
TSV Weilimdorf - Jahn Regensburg Futsal | HIGHLIGHTS | FUTSAL-BUNDESLIGA
TSV Weilimdorf· 15.03.26, 01:02 Uhr
18. Spieltag: TSV Weilimdorf vs. Jahn Regensburg Futsal – Futsal-Bundesliga
TSV Weilimdorf· 14.03.26, 16:45 Uhr
TSV Weilimdorf - Young Boys Balkan | HIGHLIGHTS | FUTSAL-BUNDESLIGA
TSV Weilimdorf· 22.02.26, 00:44 Uhr
7. Spieltag: TSV Weilimdorf vs. YB Balkan Pfarrkirchen – Futsal-Bundesliga
TSV Weilimdorf· 21.02.26, 16:45 Uhr
TSV Weilimdorf· 24.01.26, 19:30 Uhr
TSV Weilimdorf· 17.01.26, 23:41 Uhr
14. Spieltag: TSV Weilimdorf vs. Futsal Panthers Köln – Futsal-Bundesliga
TSV Weilimdorf· 17.01.26, 16:45 Uhr
TSV Weilimdorf - HOT 05 Futsal | HIGHLIGHTS | FUTSAL-BUNDESLIGA
TSV Weilimdorf· 13.12.25, 23:53 Uhr
Danke! Ante Ljubic #22
TSV Weilimdorf· 13.12.25, 22:32 Uhr
12. Spieltag: TSV Weilimdorf vs. HOT 05 Futsal – Futsal-Bundesliga
TSV Weilimdorf· 13.12.25, 16:45 Uhr
TSV Weilimdorf - MCH Futsal Club Bielefeld | HIGHLIGHTS | FUTSAL-BUNDESLIGA
TSV Weilimdorf· 06.12.25, 23:12 Uhr
11. Spieltag: TSV Weilimdorf vs. MCH Futsal Club Bielefeld – Futsal-Bundesliga
TSV Weilimdorf· 06.12.25, 16:45 Uhr
TSV Weilimdorf - SV Pars Neu-Isenburg | HIGHLIGHTS | FUTSAL-BUNDESLIGA
TSV Weilimdorf· 30.11.25, 00:32 Uhr
10. Spieltag: TSV Weilimdorf vs. SV Pars Neu-Isenburg – Futsal-Bundesliga
TSV Weilimdorf· 29.11.25, 16:45 Uhr
TSV Weilimdorf - SC Preußen Münster | HIGHLIGHTS | FUTSAL-BUNDESLIGA
TSV Weilimdorf· 15.11.25, 23:25 Uhr
8. Spieltag: TSV Weilimdorf vs. SC Preußen Münster – Futsal-Bundesliga
TSV Weilimdorf· 15.11.25, 16:40 Uhr
Philipp Investigativ - Zimmerkontrolle
TSV Weilimdorf· 15.11.25, 13:48 Uhr
AEK Futsal Club vs. TSV Weilimdorf | UEFA FUTSAL CHAMPIONS LEAGUE
TSV Weilimdorf· 01.11.25, 15:45 Uhr
TSV Weilimdorf vs. Akaa Futsal | HIGHLIGHTS | UEFA FUTSAL CHAMPIONS LEAGUE
TSV Weilimdorf· 31.10.25, 10:17 Uhr
TSV Weilimdorf vs. Akaa Futsal | UEFA FUTSAL CHAMPIONS LEAGUE
TSV Weilimdorf· 30.10.25, 15:45 Uhr
TSV Weilimdorf vs. Catania Calcio | HIGHLIGHTS | UEFA FUTSAL CHAMPIONS LEAGUE
TSV Weilimdorf· 30.10.25, 02:33 Uhr
TSV Weilimdorf vs. Catania Calcio C/5 | UEFA FUTSAL CHAMPIONS LEAGUE
TSV Weilimdorf· 29.10.25, 19:15 Uhr
TSV Weilimdorf - FC Liria Berlin | HIGHLIGHTS | FUTSAL-BUNDESLIGA
TSV Weilimdorf· 25.10.25, 23:30 Uhr
6. Spieltag: TSV Weilimdorf vs. FC Liria Berlin – Futsal-Bundesliga
TSV Weilimdorf· 25.10.25, 15:33 Uhr
TSV Weilimdorf· 04.10.25, 23:27 Uhr
4. Spieltag: TSV Weilimdorf vs. Hamburger SV – Futsal-Bundesliga
TSV Weilimdorf· 04.10.25, 15:43 Uhr
SV Pars Neu-Isenburg - TSV Weilimdorf | HIGHLIGHTS | FUTSAL-BUNDESLIGA
TSV Weilimdorf· 06.09.25, 23:31 Uhr
Europa FC - TSV Weilimdorf | HIGHLIGHTS | UEFA FUTSAL CHAMPIONS LEAGUE
TSV Weilimdorf· 30.08.25, 21:49 Uhr
TSV Weilimdorf - Viten Orsha | HIGHLIGHTS | UEFA FUTSAL CHAMPIONS LEAGUE
TSV Weilimdorf· 28.08.25, 21:31 Uhr
TSV Weilimdorf - FSC Levski Sofia | HIGHLIGHTS | UEFA FUTSAL CHAMPIONS LEAGUE
TSV Weilimdorf· 28.08.25, 07:08 Uhr
HIGHLIGHTS | TSV Weilimdorf - Hamburger SV | FUTSAL-BUNDESLIGA
TSV Weilimdorf· 20.04.25, 04:27 Uhr