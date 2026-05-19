FC Liria Berlin
@liriaberlin
FC Liria Berlin
Futsal Bundesliga
https://fcliria.berlin/
Spielplan und nächste Livestreams
Samstag, 5. SeptemberSa 5. September
Videos
Futsal
FC Liria Futsal vs. Jahn Regensburg Futsal - Futsal Bundesliga 1.Viertelfinale
FC Liria Berlin·
Futsal
13. Spieltag: FC Liria Futsal vs. MCH Futsal Club Bielefeld - Futsal Bundesliga
FC Liria Berlin·
Futsal
Highlights: YB Balkan Pfarrkirchen vs. FC Liria Berlin - Futsal Bundesliga 5:5
FC Liria Berlin·
Futsal
Die Highlights: FC Liria Futsal vs. SC Preußen Münster 7:3 – Futsal-Bundesliga
FC Liria Berlin·
Futsal
Highlights 1. Spieltag: FC Liria Berlin vs. Jahn Regensburg - Futsal Bundesliga
FC Liria Berlin·
Futsal
Viertelfinale 1: FC Liria Futsal vs. TSV Weilimdorf Futsal - Futsal Bundesliga
FC Liria Berlin·
Futsal
4. Spieltag: FC Liria Futsal vs. MCH Futsal Club Bielefeld - Futsal Bundesliga
FC Liria Berlin·
Futsal
3. Spieltag: FC Liria Futsal vs. Fortuna Düsseldorf Futsal – Futsal-Bundesliga
FC Liria Berlin·