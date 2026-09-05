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Die Highlights: Futsal Bundesliga: FC Liria Berlin vs. PCF Mülheim 11:2

FC Liria Berlin
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Die Highlights vom 1. Spieltag der Futsal Bundesliga 2026/27: FC Liria Berlin vs. PCF Mülheim 11:2 @pcfmuelheim @futsalbundesliga #Futsal #futsalbundesliga

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