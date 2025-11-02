Premium-Livestream Pay per View 5,90 € Teampass 2026/27 - Göppingen 39,90 € Teampass 2026/27 - Regensburg 39,90 € HBF Hauptrundenpass 26/27 49,90 € Weiter ESV 1927 Regensburg vs. FRISCH AUF Göppingen ESV 1927 Regensburg Frauen 21.08.26, 17:45 Uhr UPCOMING Ab 5,90 € Folgen Video-Livestream der Partie zwischen dem ESV 1927 Regensburg und FRISCH AUF Göppingen am 21.08.2026 um 20:00 Uhr im Rahmen der 1. Runde des DHB-Pokals der Frauen. HandballESV 1927 Regensburg FrauenFRISCH AUF Göppingen FrauenfrauenESV 1927 Regensburg Frauen ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.