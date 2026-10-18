Tischtennis
T1 - 3. BL Damen: FC Bayern Tischtennis - SU Neckarsulm
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T1: 3. BL DAMEN: FC BAYERN TISCHTENNIS - TuS Fürstenfeldbruck II
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T2: 3. BL DAMEN: FC BAYERN TISCHTENNIS - TuS Fürstenfeldbruck II
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3. BL Damen: FC Bayern Tischtennis - TTC 1946 Weinheim (Tisch 2)
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