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Journée 7

SBB Börde Baskets vs. ETB Miners | Temps forts

BARMER 2. Basketball Bundesliga
BARMER 2. Basketball Bundesliga

TEMPS FORTS

BARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA : Temps forts du match
SBB Börde Baskets vs. ETB Miners. @2bbl #proa-highlights

BasketballSBB Börde BasketsETB MinersProA Highlights

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