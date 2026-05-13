ProA Quarts de finale : BG Göttingen vs. Bozic Estriche Knights Kirchheim - Match 3 | Temps forts

Cette vidéo n'est disponible que dans certains pays : Allemagne , Autriche , Italie et 246 autres pays Suisse, France, Afghanistan, Égypte, Åland, Albanie, Algérie, Samoa américaines, Îles Vierges américaines, Andorre, Angola, Anguilla, Antarctique (statut spécial par le Traité sur l'Antarctique), Antigua-et-Barbuda, Guinée équatoriale, Argentine, Arménie, Aruba, Azerbaïdjan, Éthiopie, Australie, Bahamas, Bahreïn, Bangladesh, Barbade, Biélorussie, Belgique, Belize, Bénin, Bermudes, Bhoutan, Bolivie, Bonaire, Saba, Saint-Eustache, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Île Bouvet, Brésil, Îles Vierges britanniques, Territoire britannique de l'océan Indien, Brunei, Bulgarie, Burkina Faso, Burundi, Chili, Chine, Îles Cook, Costa Rica, Curaçao, Danemark, Dominique, République dominicaine, Djibouti, Équateur, Côte d'Ivoire, El Salvador, Érythrée, Estonie, Eswatini, Îles Malouines, Îles Féroé, Fidji, Finlande, Guyane française, Polynésie française, Terres australes et antarctiques françaises, Gabon, Gambie, Géorgie, Ghana, Gibraltar, Grenade, Grèce, Groenland, Guadeloupe, Guam, Guatemala, Guernesey, Guinée, Guinée-Bissau, Guyana, Haïti, Îles Heard-et-MacDonald, Honduras, Hong Kong, Inde, Indonésie, Île de Man, Irak, Iran, Irlande, Islande, Israël, Jamaïque, Japon, Yémen, Jersey, Jordanie, Îles Caïmans, Cambodge, Cameroun, Canada, Cap-Vert, Kazakhstan, Qatar, Kenya, Kirghizistan, Kiribati, Îles Cocos, Colombie, Comores, République démocratique du Congo, République du Congo, Corée du Nord, Corée du Sud, Croatie, Cuba, Koweït, Laos, Lesotho, Lettonie, Liban, Liberia, Libye, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Macao, Madagascar, Malawi, Malaisie, Maldives, Mali, Malte, Maroc, Îles Marshall, Martinique, Mauritanie, Maurice, Mayotte, Mexique, Micronésie, Moldavie, Monaco, Mongolie, Monténégro, Montserrat, Mozambique, Myanmar, Namibie, Nauru, Népal, Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande, Nicaragua, Pays-Bas, Niger, Nigeria, Niue, Îles Mariannes du Nord, Macédoine du Nord, Île Norfolk, Norvège, Oman, Timor oriental, Pakistan, Palestine, Palaos, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Pérou, Philippines, Îles Pitcairn, Pologne, Portugal, Porto Rico, La Réunion, Rwanda, Roumanie, Russie, Îles Salomon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin (partie française), Zambie, Samoa, Saint-Marin, São Tomé-et-Príncipe, Arabie saoudite, Suède, Sénégal, Serbie, Seychelles, Sierra Leone, Zimbabwe, Singapour, Saint-Martin (partie néerlandaise), Slovaquie, Slovénie, Somalie, Espagne, Sri Lanka, Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Afrique du Sud, Soudan, Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud, Soudan du Sud, Suriname, Svalbard et Jan Mayen, Syrie, Tadjikistan, Taïwan, Tanzanie, Thaïlande, Togo, Tokelau, Tonga, Trinité-et-Tobago, Tchad, Tchéquie, Tunisie, Turquie, Turkménistan, Îles Turques-et-Caïques, Tuvalu, Ouganda, Ukraine, Hongrie, Îles mineures éloignées des États-Unis, Uruguay, Ouzbékistan, Vanuatu, Vatican, Venezuela, Émirats arabes unis, États-Unis, Royaume-Uni, Viêt Nam, Wallis-et-Futuna, Île Christmas, Sahara occidental, République centrafricaine, Chypre