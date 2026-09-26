@basketball-loewen-erfurt
Spieltag 1
Dragons Rhöndorf vs. Basketball Löwen Erfurt
Dragons Rhöndorf· 26/09/26, 16:45
13:45
Basketball · Bayer Giants Leverkusen
14:45
Basketball · Basketball Löwen
16:45
Basketball · TV Langen
15:15
Basketball · SV Fellbach Flashers
Basketball
ProB Süd: BBC Coburg vs. CATL Basketball Löwen
BBC Coburg· 28/03/26, 17:15
ProB Süd: CATL Basketball Löwen vs. TV Langen
Basketball Löwen· 22/03/26, 15:45
ProB Süd: TSV Oberhaching Tropics vs. CATL Basketball Löwen
TSV Oberhaching Tropics· 15/03/26, 14:45
ProB Süd: CATL Basketball Löwen vs. SKYLINERS Juniors
Basketball Löwen· 07/03/26, 17:15
ProB Süd: OrangeAcademy vs. CATL Basketball Löwen
OrangeAcademy· 21/02/26, 16:45
ProB Süd: CATL Basketball Löwen vs. Ahorn Camp Baskets
Basketball Löwen· 15/02/26, 15:45
ProB Süd: BG Hessing Leitershofen vs. CATL Basketball Löwen
BG Hessing Leitershofen· 07/02/26, 18:15
ProB Süd: CATL Basketball Löwen vs. Porsche BBA Ludwigsburg
Basketball Löwen· 01/02/26, 15:45
ProB Süd: Dresden Titans vs. CATL Basketball Löwen
Dresden Titans· 25/01/26, 15:45
ProB Süd: CATL Basketball Löwen vs. SV Fellbach Flashers
Basketball Löwen· 18/01/26, 16:45
ProB Süd: FC Bayern Basketball II vs. CATL Basketball Löwen
FC Bayern Basketball II· 09/01/26, 18:15
ProB Süd: CATL Basketball Löwen vs. VR-Bank Würzburg Baskets Akademie
Basketball Löwen· 04/01/26, 15:45
ProB Süd: SKYLINERS Juniors vs. CATL Basketball Löwen
SKYLINERS Juniors· 13/12/25, 17:45
ProB Süd: CATL Basketball Löwen vs. BG Hessing Leitershofen
Basketball Löwen· 07/12/25, 15:45
ProB Süd: Porsche BBA Ludwigsburg vs. CATL Basketball Löwen
Porsche BBA Ludwigsburg· 23/11/25, 13:45
ProB Süd: TV Langen vs. CATL Basketball Löwen
TV Langen· 16/11/25, 16:45
ProB Süd: CATL Basketball Löwen vs. TSV Oberhaching Tropics
Basketball Löwen· 14/11/25, 17:15
ProB Süd: CATL Basketball Löwen vs. OrangeAcademy
Basketball Löwen· 09/11/25, 15:45
ProB Süd: SV Fellbach Flashers vs. CATL Basketball Löwen
SV Fellbach Flashers· 01/11/25, 16:15
ProB Süd: CATL Basketball Löwen vs. Dresden Titans
Basketball Löwen· 26/10/25, 15:45
ProB Süd: Ahorn Camp Baskets vs. CATL Basketball Löwen
Ahorn Camp Baskets· 11/10/25, 17:15
ProB Playoffs: Gartenzaun24 Baskets Paderborn vs. CATL Basketball Löwen - Achtelfinale - Spiel 1
Paderborn Baskets· 20/04/25, 17:15
ProB Süd: TEAM EHINGEN URSPRING vs. Skyliners Juniors
TEAM EHINGEN URSPRING· 01/02/25, 16:45
ProB Süd: TEAM EHINGEN URSPRING vs. CATL Basketball Löwen
TEAM EHINGEN URSPRING· 18/01/25, 16:45
BBC Coburg· 21/12/24, 17:41
ProB Süd: Rheinstars Köln vs. CATL Basketball Löwen
RheinStars Köln· 02/11/24, 16:45
ProB Süd: Dragons Rhöndorf vs. CATL Basketball Löwen
Dragons Rhöndorf· 19/10/24, 16:45
ProB: TSV Oberhaching Tropics vs. CATL Basketball Löwen
TSV Oberhaching Tropics· 20/01/24, 17:45
Dragons Rhöndorf· 13/01/24, 17:45
Team Ehingen Urspring vs. CATL Basketball Löwen
TEAM EHINGEN URSPRING· 21/10/23, 15:45
BBC Coburg· 03/10/23, 13:43