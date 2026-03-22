@bc-offenburg
#badminton
Badminton
BC Offenburg 1. BV Maintal 1978 | Feld 2
BC Offenburg· 22/03/26, 10:00
BC Offenburg 1. BV Maintal 1978 | Feld 1
BC Offenburg· 22/03/26, 09:55
BC Offenburg - 1. BC Sbr.-Bischmisheim 2
BC Offenburg· 21/03/26, 15:37
Offenburg - TSV Neuhausen-Nymphenb. München | Feld 2
BC Offenburg· 22/02/26, 10:30
Offenburg - TSV Neuhausen-Nymphenb. München | Feld 1
Offenburg - TuS Geretsried | Feld 2
BC Offenburg· 21/02/26, 16:00
BC Offenburg - TuS Geretsried | Feld 1
BC Offenburg - SV GutsMuths Jena | Feld 2
BC Offenburg· 08/02/26, 10:30
BC Offenburg - SV GutsMuths Jena | Feld 1
BC Offenburg - TSV 1906 Freystadt | Feld 2
BC Offenburg· 07/02/26, 16:00
BC Offenburg - TSV 1906 Freystadt | Feld 1
BC Offenburg - TV 1860 Hofheim | Feld 2
BC Offenburg· 30/11/25, 10:30
BC Offenburg - TV 1860 Hofheim | Feld 1
BC Offenburg - SG Schorndorf | Feld 2
BC Offenburg· 29/11/25, 16:00
BC Offenburg - SG Schorndorf | Feld 1
BC Offenburg· 29/11/25, 15:30
Eggenstein-Leopoldshafen - Feld 2
BC Offenburg· 23/11/25, 10:30
BC Offenburg - BSV Eggenstein-Leopoldshafen - Feld 1
BC Offenburg - SV Fun-Ball Dortelweil 2 | Feld 2
BC Offenburg· 21/09/25, 09:00
BC Offenburg - SV Fun-Ball Dortelweil 2 | Feld 1
BC Offenburg· 21/09/25, 06:30
BC Offenburg - TV 1884 Marktheidenfeld | Feld 2
BC Offenburg· 20/09/25, 14:45
BC Offenburg - TV 1884 Marktheidenfeld | Feld 1
BC Offenburg· 23/03/25, 09:55
BC Offenburg - 1. BC Sbr.-Bischmisheim | Feld 2
BC Offenburg· 22/03/25, 15:25
BC Offenburg - 1. BC Sbr.-Bischmisheim | Feld 1
BC Offenburg - BC Remagen | Feld 2
BC Offenburg· 16/02/25, 11:25
BC Offenburg - BC Remagen | Feld 1
BC Offenburg· 15/02/25, 15:25
BC Offenburg - TuS Geretsried | Feld 2
BC Offenburg· 11/01/25, 15:15
BC Offenburg· 06/10/24, 10:15
1. Badminton Bundesliga: BC Offenburg - 1.BC Beuel - Feld 1
BC Offenburg· 11/09/22, 09:49
BC Offenburg· 11/09/22, 09:15
BC Offenburg - BC Remagen, Feld 2
BC Offenburg· 26/02/22, 15:27