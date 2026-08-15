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Bergischer HC 06 vs. Sport-Union Neckarsulm

Bergischer HC Frauen
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À VENIR Dès 5,90 €

Diffusion en direct vidéo du match entre le Bergischer HC 06 et la Sport-Union Neckarsulm le 21/08/2026 à 19h00 dans le cadre du 1er tour de la DHB-Pokal féminin.

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