Livestream premium Pay per View 5,90 € Teampass 2026/27 - Neckarsulm 39,90 € Teampass 2026/27 - Bergischer HC 39,90 € Pass principal HBF 26/27 49,90 € Continuer Bergischer HC 06 vs. Sport-Union Neckarsulm Bergischer HC Frauen 21/08/26, 16:45 À VENIR Dès 5,90 € Suivre Diffusion en direct vidéo du match entre le Bergischer HC 06 et la Sport-Union Neckarsulm le 21/08/2026 à 19h00 dans le cadre du 1er tour de la DHB-Pokal féminin. HandballBergischer HC FrauenSport-Union Neckarsulm FrauenfrauenBergischer HC Frauen est responsable de la production en direct, des commentaires et de la modération du chat.