Livestream premium Obtenez ce livestream pour seulement 3,90 € Pay per View 3,90 € Continuer Bergischer HC vs. HG Owschlag-Kropp-Tetenhusen Bergischer HC U19M 15/11/26, 14:45 À VENIR Dès 3,90 € Suivre JBLH masculin : Vidéo-diffusion en direct du match Bergischer HC vs. HG Owschlag-Kropp-Tetenhusen. @jblhmaennlich @handball-net #handballnetHandballJBLH männlichBergischer HC U19MHG Owschlag-Kropp-Tetenhusen U19mBergischer HC U19M est responsable de la production en direct, des commentaires et de la modération du chat.