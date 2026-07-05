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Berlin Adler
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@berlinadler

Im Jahr 1979 wurde das Team gegründet. Mit sechs German-Bowl-Siegen und zwei Titeln im Eurobowl zählen die Adler zu den erfolgreichsten American-Football-Teams in Deutschland und auf europäischer Bühne.

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