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ProA Quarts de finale : BG Göttingen vs. Bozic Estriche Knights Kirchheim - Match 3

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12/05/26, 17:15

Diffusion en direct vidéo du match de basket BG Göttingen vs. Bozic Estriche Knights Kirchheim de la BARMER 2. Basketball Bundesliga le 12 mai. @barmer-2-basketball-bundesliga #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @bg-goettingen @kreisbau-knights-kirchheim

Basketball BG Göttingen Kreisbau Knights Kirchheim BARMER 2. Basketball Bundesliga
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