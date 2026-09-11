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Blue Devils Weiden vs. ECDC Memmingen Indians | Conférence de presse

Blue Devils Weiden
Blue Devils Weiden

Conférence de presse

La conférence de presse du match Blue Devils Weiden vs. ECDC Memmingen Indians le 18/09/2026 à 19h30 dans la Deutsche Eishockey Liga 2. @del2 #eishockey #del2pressekonferenz

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