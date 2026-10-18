Tir sportif
1. Bundesliga Süd Luftgewehr - 2. Wettkampftag - FSG "Der Bund"
Bundesliga Sportschießen·
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Bundesliga Sportschießen des Deutschen Schützenbundes
Tir sportif
1. Bundesliga Süd Luftgewehr - 2. Wettkampftag - FSG "Der Bund"
Bundesliga Sportschießen·
Tir sportif
1. Bundesliga Süd Luftgewehr - 1. Wettkampftag - FSG "Der Bund"
Bundesliga Sportschießen·
Tir sportif
1. Bundesliga Luftpistole beim SV Bassum 1848 e.V.(11.10.26)
Schützenverein Bassum v. 1848 e.V.·
Tir sportif
1. Bundesliga Luftpistole beim SV Bassum 1848 e.V. (10.10.26)
Schützenverein Bassum v. 1848 e.V.·
Tir sportif
1. Bundesliga Luftpistole beim SV Bassum 1848 e.V.(11.10.26)
Schützenverein Bassum v. 1848 e.V.·
Tir sportif
1. Bundesliga Luftpistole beim SV Bassum 1848 e.V. (10.10.26)
Schützenverein Bassum v. 1848 e.V.·
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1. Bundesliga Luftpistole beim SV Bassum 1848 e.V. (05.01.25)
Schützenverein Bassum v. 1848 e.V.·
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2. BuLi LG Süd Tag 6 - Gemütlichkeit Mertingen : Dynamit Fürth 2
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2. BuLi LG Süd Tag 5 - SV Petersaurach 2 : Gemütlichkeit Mertingen
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