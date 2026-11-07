Vidéo premium Obtenez cette vidéo pour seulement 3,90 € Pay per View 3,90 € Continuer Vorrunde 1, Spieltag 7Buxtehuder SV vs. JSG Fredenbeck/Stade/Harsefeld Buxtehuder SV U19F Aujourd'hui, 14:45 Dès 3,90 € Suivre JBLH féminin : vidéo en direct du match Buxtehuder SV vs. JSG Fredenbeck/Stade/Harsefeld. @jblhweiblich @handball-net #handballnetHandballJBLH weiblichBuxtehuder SV U19FJSG Fredenbeck/Stade/Harsefeld U19fBuxtehuder SV U19F est responsable de la production en direct, des commentaires et de la modération du chat.