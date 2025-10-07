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EC-KAC vs. Bordeaux Boxers

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Champions Hockey League : Temps forts du match EC-KAC vs. Bordeaux Boxers. @champions-hockey-league #eishockey

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