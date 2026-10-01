Vidéo premium Pay per View 7,90 € CHL Teampass 26/27 - Berlin 29,90 € CHL Teampass 26/27 - Klagenfurt 29,90 € CHL : Pass Accès Total 2026/27 49,90 € Continuer Eisbären Berlin vs. EC-KAC - Commentaire de Constantin Eckner Champions Hockey League Aujourd'hui, 17:20 Dès 7,90 € Suivre Champions Hockey League: Video-Livestream des Spiels Eisbären Berlin vs. EC-KAC. @champions-hockey-league #eishockeyHockey sur glaceChampions Hockey LeagueEisbären BerlinEC-KAC Cette vidéo n'est disponible que dans certains pays : Allemagne , Autriche , Italie , France