Livestream premium Pay per View 7,90 € CHL Teampass 26/27 - Köln 29,90 € CHL : Pass Accès Total 2026/27 49,90 € Continuer ViertelfinaleFrölunda Gothenburg vs. Kölner Haie Champions Hockey League 01/12/26, 17:50 À VENIR Dès 7,90 € Suivre Champions Hockey League : Vidéo en direct du match Frölunda Gothenburg vs. Kölner Haie. @champions-hockey-league #eishockeyHockey sur glaceChampions Hockey LeagueFrölunda GöteborgKölner Haie Ce livestream n'est disponible que dans certains pays : Allemagne , Autriche , Italie , France