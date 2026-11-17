Livestream premium Pay per View 7,90 € CHL Teampass 26/27 - Köln 29,90 € CHL : Pass Accès Total 2026/27 49,90 € Continuer ViertelfinaleKölner Haie vs. Frölunda Gothenburg Champions Hockey League 15/12/26, 18:15 À VENIR Dès 7,90 € Suivre Champions Hockey League : Vidéo en direct du match Kölner Haie vs. Frölunda Gothenburg. @champions-hockey-league #eishockeyHockey sur glaceChampions Hockey LeagueKölner HaieFrölunda Göteborg Ce livestream n'est disponible que dans certains pays : Allemagne , Autriche , Italie , France