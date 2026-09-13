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Starbulls Rosenheim vs. Ravensburg Towerstars

Deutsche Eishockey Liga 2
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TEMPS FORTS

Video-temps forts du match Starbulls Rosenheim vs. Ravensburg Towerstars le 18.09.2026 à 19:00 dans la Deutsche Eishockey Liga 2. @del2 #eishockey #del2highlights

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