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Deutsche Beachsoccer-Liga
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@dfbbeachsoccer

Es wird wieder ernst für die besten Sandfußballer Deutschlands: Die Deutsche Beachsoccer-Liga startet am Wochenende vom 16./17. Mai (Munich Beach Resort) in die neue Spielzeit 2026.

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