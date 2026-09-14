Livestream premium Pay per View 5,90 € DHK Flensborg 26/ 69,90 € HV Grün-Weiß Werder 26/27 69,90 € 3. Liga Männer Hauptrunde 26/27 79,90 € Continuer DHK Flensborg vs. HV Grün-Weiß Werder DHK Flensborg Männer 22/11/26, 14:45 À VENIR Dès 5,90 € Suivre 3. Handball-Liga Männer : Vidéo-en direct du match DHK Flensborg vs. HV Grün-Weiß Werder. @3-handball-liga @handball-net #handballnetHandball3. Handball-Liga MännerDHK Flensborg MännerHV Grün-Weiß Werder HommesDHK Flensborg Männer est responsable de la production en direct, des commentaires et de la modération du chat.