Livestream premium Pay per View 5,90 € DHK Flensborg 26/ 69,90 € MTV Braunschweig 26/ 69,90 € 3. Liga Männer Hauptrunde 26/27 79,90 € Continuer DHK Flensborg vs. MTV Braunschweig DHK Flensborg Männer 31/10/26, 15:45 À VENIR Dès 5,90 € Suivre . Handball-Liga Männer : Vidéo-en direct du match DHK Flensborg vs. MTV Braunschweig. @3-handball-liga @handball-net #handballnetHandball3. Handball-Liga MännerDHK Flensborg MännerMTV Braunschweig MännerDHK Flensborg Männer est responsable de la production en direct, des commentaires et de la modération du chat.