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Sportkommission Rollkunstlauf in Deutschen Rollsport- und Inline-Verband e. V. mit den Disziplinen Kürlaufen, Paarlaufen, Solotanz, Rolltanz, Inline Artistin, Show, Quartette und Formationslaufen.