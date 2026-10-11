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DRIV SK Rollkunstlauf

DRIV SK Rollkunstlauf

@driv-rollkunstlauf

Sportkommission Rollkunstlauf in Deutschen Rollsport- und Inline-Verband e. V. mit den Disziplinen Kürlaufen, Paarlaufen, Solotanz, Rolltanz, Inline Artistin, Show, Quartette und Formationslaufen.

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