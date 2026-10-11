Patinage artistique
Deutscher Breitensportpokal 2026 in Eppingen - Tag 3
DRIV SK Rollkunstlauf·
@driv-rollkunstlauf
Sportkommission Rollkunstlauf in Deutschen Rollsport- und Inline-Verband e. V. mit den Disziplinen Kürlaufen, Paarlaufen, Solotanz, Rolltanz, Inline Artistin, Show, Quartette und Formationslaufen.
Patinage artistique
Süddeutsche Meisterschaften im Rollkunstlaufen 2026 in Heilbronn - Tag 2 (Abend)
DRIV SK Rollkunstlauf·
Patinage artistique
Süddeutsche Meisterschaften im Rollkunstlaufen 2026 in Heilbronn - Tag 3
DRIV SK Rollkunstlauf·
Patinage artistique
Süddeutsche Meisterschaften im Rollkunstlaufen 2026 in Heilbronn - Tag 2 (Abend)
DRIV SK Rollkunstlauf·
Patinage artistique
Süddeutsche Meisterschaften im Rollkunstlaufen 2026 in Heilbronn - Tag 2 (Morgen)
DRIV SK Rollkunstlauf·
Patinage artistique
Süddeutsche Meisterschaften im Rollkunstlaufen 2026 Heilbronn
DRIV SK Rollkunstlauf·
Patinage artistique
Deutscher Ranglistenwettbewerb im Rollkunstlaufen Eppingen (Tag 2)
DRIV SK Rollkunstlauf·
Patinage artistique
Deutscher Ranglistenwettbewerb im Rollkunstlaufen - Eppingen
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