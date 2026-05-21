Lettonie vs. Finlande - Groupe A

Diffusion en direct vidéo de la partie Lettonie vs. Finlande dans le cadre du championnat du monde de hockey sur glace masculin 2026 le 21 mai 2026. Cette émission contient de la publicité virtuelle. @sporteuropetv #eishockey #icehockey #iihfworlds #2026iihfworlds #icehockeyworldchampionship2026 Hockey sur glace Sporteurope.TV icehockey iihfworlds

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