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CM des hommes : République tchèque vs. Italie - Groupe B I Temps forts

Championnat du monde de hockey sur glace masculin
Championnat du monde de hockey sur glace masculin

Les temps forts de la partie République tchèque vs. Italie dans le cadre du Championnat du monde de hockey sur glace masculin 2026 le 20/05/2026. Cette émission contient de la publicité virtuelle. @sporteuropetv #iihf-mens-worlds-highlights-2026 #hockey-sur-glace #icehockey #iihfworlds #2026iihfworlds #championnatsdumondedehockeysurglace2026 #hockeysurglace

Hockey sur glaceSporteurope.TVicehockeyiihfworlds
Cette vidéo n'est disponible que dans certains pays : Allemagne , Autriche , Italie , France  

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